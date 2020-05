CBN CAMPO GRANDE Fundação Dom Cabral está entre as 10 melhores do mundo Levantamento da Financial Times, com 16 mil escolas de negócios, apontou a FDC na posição número 9

12 MAI 2020 - 12h:12 Por Redação/CBN

Gustavo Mujica, associado da Fundação Dom Cabral em entrevista ao programa CBN Campo Grande - Foto: Isabelly Melo/CBN O Financial Times, um jornal diário internacional, de língua inglesa, com uma ênfase especial em negócios e notícias econômicas num levantamento feito anualmente colocou a brasileira, Fundação Dom Cabral (FDC), entre as 10 melhores escolas de negócios do mundo. A FDC ficou na nona posição, o que segundo Gustavo Mujica, associado regional da Fundação em Mato Grosso do Sul, é uma posição de extremo destaque pois está a frente de conceituadas instituições na Europa e Estados Unidos. A Fundação Dom Cabral é uma escola de negócios brasileira que há 42 anos tem a missão de contribuir para o desenvolvimento sustentável da sociedade, por meio da educação, capacitação e desenvolvimento de executivos, empresários e gestores públicos. Confira a entrevista.

Deixe seu Comentário