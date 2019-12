CULTURA Fundação prevê mais dois festivais para 2020 Mara Caseiro e governador avaliam eventos nas regiões norte e sul do Estado

26 DEZ 2019 - 13h:07 Por Gabi Couto/CBN

O ano de 2020 pode ser o primeiro a ter quatro festivais de cultura no Estado. A secretária da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Mara Caseiro, já está conversando com o governador Reinaldo Azambuja, para viabilizar mais eventos do gênero em outras regiões para movimentar a economia.