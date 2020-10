LEI ALDIR BLANC Fundação prorroga inscrições de auxílio a cultura em MS No Diário Oficial do Estado foram publicados 21 editais para o setor

26 OUT 2020 - 10h:32 Por Ingrid Rocha/CBN

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul prorrogou até o dia 30 de outubro as inscrições para o auxílio emergencial aos profissionais da cultura. Os selecionados têm que inserir os dados na plataforma online Mapa Cultura de MS, que pode ser encontrado no site da fundação (http://www.fundacaodecultura.ms.gov.br/). Os selecionados vão receber R$ 1.800.

Nos últimos dias a fundação também publicou 21 editas, ao todo, no Diário Oficial do Estado. Os editais selecionam projetos de profissionais do setor e os ganhadores recebem prêmios que variam de R$ 1 mil a R$ 30 mil. Ouça os detalhes: