EDUCAÇÃO Fundeb é vitória da sociedade, diz Fetems Jaime Teixeira afirma que aprovação na Câmara Federal sinaliza que a educação pública vai continuar avançando

22 JUL 2020 - 12h:00 Por Redação CBN

Entidades estudantis e de profissionais da educação comemoraram a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que torna permanente o Fundeb, o fundo de financiamento da educação básica no país. Nesta terça-feira (22) a Câmara dos Deputados validou a proposta com amplo apoio de todas as bancadas. O projeto segue agora para o Senado.

O presidente da Fetems (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul), Jaime Teixeira, afirma que é praticamente impossível pensar em educação pública sem o Fundeb. O fundo é composto por impostos estaduais, municipais e federais e garante o reforço de caixa de estados e municípios para investimentos da educação infantil ao ensino médio. A verba é usada para pagar de salários dos professores a reformas de escolas. Confira a entrevista.