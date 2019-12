EDUCAÇÃO Fundect libera mais de R$5 milhões em bolsas Investimento inclui bolsas de mestrado e doutorado

27 DEZ 2019 - 14h:07 Por Isabelly Melo

Com investimento de mais de 5 milhões e 300 mil reais, em recursos da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (Fundect), provenientes do tesouro do Estado, estão abertas chamadas para a concessão de bolsas de mestrado e doutorado com início em 2020.

Serão disponibilizadas até 60 bolsas de mestrado no valor de R$ 1.500 com vigência de 24 meses, e até 40 bolsas de doutorado no valor de R$ 2.200 por um período de 36 meses. As propostas deverão ser encaminhadas entre até o dia 23 de fevereiro de 2020 por meio do Sistema SigFundect.

O edital completo do mestrado e do doutorado está disponível no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul desta sexta-feira (27).