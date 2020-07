ISOLAMENTO SAUDÁVEL Fundesporte inicia lives unindo esporte e educação Programação será semanal, com duração de 30 a 60 minutos cada videoaula

7 JUL 2020 - 13h:37 Por Isabelly Melo

Com as atividades presenciais dos projetos suspensas há cerca de cinco meses, a Fundesporte inicia nesta semana uma série de atividades elaboradas para crianças de quatro a 14 anos, pela internet, através do Facebook da Fundação.

As lives ocorrerão todas as terças e quintas-feiras, a partir das 15h, com duração de 30 a 60 minutos. E para dar início as atividades que serão realizadas por profissionais de educação física da Fundesporte, nesta terça-feira (07) a primeira aula será ministrada pelo professor Marcelo Simões, que vai ensinar a fazer um “vai-vem”, brinquedo que estimula a coordenação motora e equilíbrio, e precisa de materiais simples para a construção como: duas garrafas pet (1,5L ou 2L), tesoura, fita adesiva, corda para varal ou barbante.

Segundo o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda, o objetivo principal é aliviar as tensões criadas pelo isolamento social, unindo o auxílio na aprendizagem. "Além de fazer com que essas crianças saiam do sedentarismo, fiquem ativas e que resgatem brincadeiras tradicionais. E é bacana porque mexe com todo o imaginário e memória dos pais, e certamente proporciona o envolvimento de toda a família”.

E para fechar a semana de estreia do programa, a videoaula de quinta-feira (09) será com o professor Fernando Quadros, que vai demonstrar como montar uma torre utilizando copos plásticos. A brincadeira auxilia no desenvolvimento das habilidades cognitivas, na associação lógica e na coordenação visual-tátil.

Ainda de acordo com Marcelo, está sendo elaborado um programa voltado para os alunos com deficiência, afim de atender toda a comunidade. “A Fundesporte tem um setor especifico de pessoas com deficiência estudando formas de fazer um atendimento direcionado. A gente já tem atendido algumas solicitações específicas, mas ainda não está preparada essa live para ir ao ar. Porém, de forma individualizada, nós temos atendido essa população”, afirmou o diretor-presidente.

