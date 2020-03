EFEITO CORONA Fundo de Investimentos Culturais está suspenso Decisão vale até o dia 30 de abril deste ano e foi publicada no Diário Oficial

27 MAR 2020 - 15h:18 Por Ingrid Rocha/CBN

Os prazos do Fundo de Investimentos Culturais estão suspensos. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado e vale até o dia 30 de abril. A decisão faz parte das medidas de prevenção à disseminação do novo coronavírus. Ouça os detalhes: