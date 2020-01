VÍRUS Fundtur diz que ainda não vê Coronavírus como ameaça para o turismo Vice-presidente da ABAN-MS afirma que setor também não se preocupa com o impacto da nova doença

30 JAN 2020 - 16h:08 Por Beatriz Magalhães/CBN

O novo Coronavírus vem sendo uma preocupação mundial. No Brasil ainda não há nenhum caso confirmado, mas de acordo com o Ministério da Saúde já são 9 casos suspeitos, desses nenhum em Mato Grosso do Sul, e mesmo o Estado recebendo grande números de turistas estrangeiros, autoridades dizem ainda não se preocupar com o impacto no turismo que o novo vírus pode causar. Confira a reportagem: