ECONOMIA Fundtur lança campanha "Vem, mas vem de máscara" para retomada do turismo Conscientização dos turístas é ponto principal da iniciativa do Governo do Estado

30 SET 2020 - 15h:34 Por Marcus Moura/CBN

Lançamento foi realizado durante a Feira Virtual de Turismo - Divulgação De olho na retomada segura da atividade turística, a Fundtur MS (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul) desenvolveu uma campanha que prioriza a conscientização de turistas diante da necessidade de utilizar protocolos de biossegurança durante a pandemia de coronavírus. Intitulada ‘Vem, mas vem de máscara!’, a campanha foi lançada nesta semana durante a Feira Virtual de Turismo. Confira: jpnews · Fundtur lança campanha "Vem, mas vem de máscara" para retomada do turismo

