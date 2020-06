ECONOMIA Funsat registra alta na oferta de vagas entre abril e maio Mesmo pequeno, crescimento demonstra retomada da economia

1 JUN 2020 - 17h:50 Por Marcus Moura/ CBN

A Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande) encerrou o mês de maio com a oferta de 268 novas vagas de trabalho, o que demonstra um crescimento de 66,4% em relação a abril, quando foram ofertadas 161 vagas durante o período.

Mesmo pequeno, o número demonstra a retomada a passos lentos da economia na Capital. Enquanto em abril foram 2.361 pedidos de seguro-desemprego, no mês seguinte foram 1.171, queda de 50%.

Mesmo com as medidas de isolamento social, a fundação continua realizando todos os atendimentos. Em parceria com a Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação), o serviço de atendimento pode ser acessado através de link no site da Funsat, para tirar as dúvidas dos cidadãos e fazer alguns encaminhamentos.

A orientação é para a população evitar ir ao prédio da Funsat, localizado na Rua 14 de Julho, 992, e opte por usar as ferramentas digitais. No caso de seguro desemprego o cidadão conta com o aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” e para quem busca vagas de emprego existe o ”Sine Fácil”, ambos do Governo Federal , encontrados tanto no Google Play quanto na Apple Store.

Para outros assuntos, a Funsat dispõe do teleatendimento pelo telefone 4042-0585 das 07h30 às 13h30. O atendimento presencial também está sendo realizado entre as 07h30 e 13h30. (Com assessoria)