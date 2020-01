EMPREGO Funtrab começa semana com 44 vagas abertas Empregado doméstico diarista, gerente de agência e promotor de vendas especializado estão entre as opções

6 JAN 2020 - 08h:05 Por Redação

A Funtrab (Fundação do Trabalho) começa a primeira segunda-feira do ano com 44 vagas abertas. Há vagas para empregado doméstico diarista, gerente de agência, promotor de vendas especializado, motorista e mestre de obras são algumas das opções.

Para pessoas com deficiência há vagas de promotor de vendas, operador de vendas e outras. A lista completa está disponível no site funtrab.ms.gov.br.

Os interessados devem levar RG, CPF e Carteira de Trabalho na Funtrab à rua 13 de maio 2773, no centro. O horário de funcionamento é das 7h às 17h, de segunda à sexta-feira.

As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.