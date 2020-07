MERCADO DE TRABALHO Funtrab vai oferecer mais de 80 cursos de capacitação Segundo o presidente da entidade Marcos Henrique Derzi, é necessário investir em aperfeiçoamento profissional para preechimento de vagas

13 JUL 2020 - 13h:11 Por Thais Cintra/CBN

Com mais de 2.500 vagas de emprego ofertadas desde o início de 2020 em todo o Estado, a Fundação do Trabalho (Funtrab) deve investir em capacitação profissional para pessoas que buscam recolocação no mercado de trabalho formal.

Segundo a agência, mais de 80 cursos de profissionalização serão ofertados ainda este ano. Em 2019 a entidade ofereceu mais de 13.457 vagas de emprego formal em Mato Grosso do Sul, sendo 1.114 vagas apenas no mês de junho. Um balanço parcial aponta que desde o início de 2020 até o momento, mais de 2.500 vagas de emprego foram oferecidas em todo o Estado.

Em entrevista à Rádio CBN Campo Grande nesta segunda-feira (13), o presidente da Funtrab, Marcos Henrique Derzi, explicou que o aumento gradual nas vagas de emprego, mesmo nesta época de pandemia, é consequência da grande demanda de empresas que atuam em diversos segmentos. “De maio para junho, houve um acréscimo de 40% nas vagas de emprego, e em todo o Estado essa elevação foi de 100%, ou seja, as oportunidades de trabalho dobraram neste curto período de tempo”, destacou.

Ainda segundo Derzi, muitas empresas buscam um perfil diferenciado de candidatos para preencher uma vaga específica, e isso acaba impulsionando poucas pessoas para o mercado, algo em torno de 20% do público que se cadastra na agência. Confira: