SERVIÇO Funtrab oferece mais de 300 oportunidades de emprego em MS O maior número de vagas está disponível para a Capital, são 118 vagas

18 MAI 2020 - 06h:38 Por Isabelly Melo

Para quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, a semana de 18 a 22 de maio pode trazer o emprego ideal. Nesta segunda-feira a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul está intermediando 342 vagas para diversas regiões do Estado.

O maior número de vagas está disponível para a Capital. São 118 vagas para diversas áreas, entre elas a de vendas, transporte, construção civil, técnica, marcenaria e gerenciamento. As oportunidades são destinadas a quem busca uma vaga convencional ou para pessoa com deficiência (PcD).

Nos municípios do interior há oportunidades disponíveis em: São Gabriel do Oeste (59), Dourados (40), Itaquiraí (22), Aquidauana (14), Ponta Porã (12), Sonora (11), Três Lagoas (9), Aparecida do Taboado (7), Rio Brilhante (7), Caarapó (6), Maracaju (6), Nova Andradina (5), Sidrolândia (5), Ivinhema (5), Jardim (4), Coxim (3), Cassilândia (2), Corumbá (2), Naviraí (2), Nova Alvorada do Sul (2) e Batayporã (1).

Para participar da seleção é necessário ter em mãos documentos pessoais como RG, CPF e Carteira de Trabalho. Os interessados nas funções ofertadas para Campo Grande, devem procurar a Funtrab na Rua 13 de Maio, n° 2.773, Centro, de segunda à sexta no horário entre 7h30 e 17h30. Acesse aqui a lista completa de vagas disponíveis, bem como endereço e horário de funcionamento de cada unidade da Casa do Trabalhador instalada no interior do Estado.

*Informações Portal do MS