SERVIÇO Funtrab oferta 40 vagas de emprego para vendedor Não é preciso ter experiência e empresa oferece treinamento

21 OUT 2020 - 11h:34 Por Thais Cintra/CBN

Semana de oportunidade para quem está em busca de recolocação no mercado de trabalho. Nesta quarta-feira (21), a Fundação do Trabalho de MS divulgou uma lista com vagasq específicas para área de vendas em Campo Grande. São 40 vagas para vendedor de serviços, e segundo a agência, não há necessidade de possuir experiência para a função. A entidade destaca que outras empresas oferecem mais 7 vagas de vendedor de serviços com experiência, salários que vão de R$1.170,00 a R$1.217,00, mais benefícios.

Confira as opções:

Vendedor de serviços (25) - não é preciso experiência, basta ter ensino médio completo. O colaborador vai realizar vendas de serviços de fibra ótica, linhas telefone, internet e TV.

É desejável ter conhecimento nessa área, mas caso não tenha e queira aprender, a empresa oferece treinamento. A remuneração mensal é de R$ 1.217,00 com direito à vale-transporte, assistência médica, planos de cargos e vale-refeição (R$12,00 diário).

Vendedor de serviços(8) - para atuar com vendas de serviços de telefonia, vendas externas. É necessário possuir documento de reservista, caso for masculino. Seis vagas são para candidatos que não tem veículo próprio pois farão o trabalho de porta em porta, e mais duas vagas para quem tem veículo próprio (carro ou moto).

Não é exigido experiência e a empresa oferece treinamento. A equipe de vendedores a ser formada será mista, composta de homens e mulheres. O salário é de R$ 1.200,00 e inclui tíquete –alimentação, vale-transporte e outros. As viagens duram em média uma semana, pelo interior de MS, e as despesas da viagem serão por conta da empresa.

Atendimento

As demais vagas podem ser visualizadas no http://www.funtrab.ms.gov.br, clicando em VAGAS EM CAMPO GRANDE. Os interessados devem comparecer à Funtrab, com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2.773, de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30 para tais serviços. Das 13h30 às 17h30, o atendimento é para o Seguro-Desemprego. É obrigatório o uso de máscara.