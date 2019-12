MUDANÇA Funtrab tem horário diferenciado neste final de ano Mudança já começa nesta sexta-feira (27), em razão da dedetização do local

26 DEZ 2019 - 13h:54 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

A Funtrab vai funcionar em horário especial nesta sexta-feira em virtude da necessidade de dedetização. O atendimento ao público terá início às 07h30 e encerra as 13h30. No dia 30 de dezembro, próxima segunda-feira, o funcionamento será normal. No último dia do ano (dia 31) e dia primeiro de janeiro a Fundação estará fechada, retornando dia 02.

(Com informações do Portal do MS)