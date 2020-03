CAMPO GRANDE Furto no Hospital São Julião prejudica abastecimento de água Caminhões-pipa foram acionados para não deixar a unidade desabastecida

26 MAR 2020 - 13h:38 Por Ingrid Rocha/CBN

Os fios de cobre do sistema que aciona as bombas d’água do Hospital São Julião foram furtados na última quarta-feira. Segundo o diretor do hospital, Amilton Alvarenga, a ação prejudicou o abastecimento de água e o reparo deve ser feito ainda nesta quinta-feira (26). Para não deixar o hospital desabastecidos, caminhões-pipa estão levando água para o hospital. Ouça os detalhes:

Para ajudar o Hospital São Julião basta entrar em contato com o número (067) 3358-1500.