EFEITO CORONA Futebol estadual segue estagnado, sem perspectiva de retorno Falta de protocolo gera incerteza, e aumenta o distanciamento entre torcedores e times

30 JUN 2020 - 10h:34 Por Isabelly Melo

Enquanto outros países e Estados ajustam protocolos para a volta do futebol, em Mato Grosso do Sul as mudanças seguem nulas. Com o principal campeonato de MS paralisado desde maio deste ano, segundo o vice-presidente da Federação Estadual de Futebol, Marco Antonio Tavares, os times nem sequer voltaram a treinar.

O motivo seria a falta de um protocolo, analisado e assinado por autoridades da saúde do Estado, para assim dar início a uma nova estruturação do calendário do futebol estadual. “Não tem protocolo assinado por nenhuma secretária para voltar a treinar. E como é muita exigência, por exemplo, antes de voltar a treinar tem que testar os jogadores. E o teste mais barato é 108 reais o mais barato”, esclareceu Tavares.

A volta dos treinos, de acordo com o vice-presidente, está diretamente ligada a liberação das autoridades de saúde, “A hora que elas falarem pode treinar, tá liberado, aí a gente evolui. Agora é só aguardar né”, finalizou.