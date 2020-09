IMPACTOS AMBIENTAIS "Futuro de araras azuis está ameaçado", diz Neiva Guedes Bióloga explica que ninhos foram destruídos e que as queimadas trazem graves consequências aos filhotes da espécie

21 SET 2020 - 12h:50 Por Thais Cintra/ CBN

As chuvas no final de semana aliviaram a situação do Pantanal e Cerrado devido às queimadas, mas ainda assim a situação é crítica em alguns pontos. Parte dos biomas foi destruído pelo fogo, com mais de 92% de área atingida. Os efeitos que refletem na flora e na vida dos animais, são estudados por instituições ambientais.

Uma delas é o Instituto Arara Azul, comandado pela professora e bióloga Neiva Guedes. Em entrevista à Rádio CBN nesta segunda-feira (21), Neiva disse que o futuro de diversas espécies, principalmente as araras azuis está ameaçado. “Nossa preocupação é por conta da reprodução das araras, já que 110 ninhos foram queimados e 40% da região que concentra a espécie foi afetada”, afirmou.

De acordo com a bióloga, os efeitos serão sentidos pelos próximos 15 anos e somente no “pós fogo” será possível dimensionar as proporções que as queimadas florestais causaram aos filhotes sobreviventes. Confira: