CONTROLE SANITÁRIO Gados apreendido na fronteira com o Paraguai serão sacrificados nesta quinta-feira Mesmo sem nenhum sinal de doença, animais serão abatidos para garantia do controle sanitário do Estado

23 SET 2020 - 17h:07 Por Marcus Moura/CBN

Animais foram interceptados antes mesmo de sair de Ponta Porã - Divulgação/IAGRO Mesmo com a fronteira entre Mato Grosso do Sul e o Paraguai fechada, o DOF (Departamento de Operações de Fronteira) e a IAGRO (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal) apreenderam três caminhões com 120 gados vindos do Paraguai, que tentavam entrar em solo brasileiro. Os animais, que tinham todos os registros falsificados, teriam como destino uma propriedade rural em Anastácio, na qual seriam abatidos e a carne introduzida de forma irregular nos mercados da região. O presidente da agência no Estado, Daniel Ingold, afirma que mesmo sem apresentar nenhum sintoma, ou indício de doenças, os gados passarão por abate sanitário. Confira: jpnews · Gados apreendido na fronteira com o Paraguai serão sacrificados nesta quinta-feira

