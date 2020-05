POLÍCIA Gaeco cumpre mais de 50 mandatos contra facção criminosa Grupo atuava em diversas cidades de MS, e ainda postava fotos e vídeos queimando notas de dinheiro oriundo dos crimes

5 MAI 2020 - 09h:48 Por Isabelly Melo

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), com apoio do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) e do Batalhão do Choque cumpre na manhã desta terça-feira (05), mais de 50 mandatos contra facção criminosa em todo o Estado de Mato Grosso do Sul.

Grupo queimava dinheiro oriundo dos crimes. Foto: Divulgação Gaeco

Durante a Operação Piromania serão cumpridos 20 mandados de prisão preventiva, 13 mandados de prisão temporária e 22 mandados de busca e apreensão nas cidades de Campo Grande, Coxim, Bela Vista e Sidrolândia. O objetivo é prender integrantes da facção criminosa atuantes em Mato Grosso do Sul, que além de integrar a organização criminosa estão ligados a crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e lavagem de dinheiro.

Em arquivos encontrados durante a investigação os criminosos apareciam em fotos e vídeos queimando notas de dinheiro oriundo dos crimes cometidos no Estado.