POLÍCIA Gambá e sua ninhada acabam presos por tráfico de drogas Líder de quadrilha que atuava em Corumbá e Campo Grande

17 DEZ 2019 - 16h:40 Por Israel Espíndola/CBN

Após um ano de investigação, vários mandados de busca e apreensão a Denar em operação conjunto com a Derf, Garras, Polícia Rodoviária Federal e Militar, prenderam 14 pessoas integrantes da quadrilha que era liderada por Thiago da Silva Cuella, de 31 anos, vulgo gambá. A mãe, irmã e esposa do gambá também eram integrantes da quadrilha com ramificação na Capital. Confira: