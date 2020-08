CBN CONSUMO Gás de cozinha começa semana com alta de 5% no preço Desde maio, a Petrobras já praticou seis aumentos consecutivos no valor do produto

31 AGO 2020 - 10h:03 Por Marcus Moura/CBN

Alta é a sexta consecutiva desde o mês de maio - Reprodução/Agência Brasil Os preços do gás do tipo GLP estão 5% em média mais caros nas refinarias da Petrobras a desde a última sexta-feira. Este é o sexto aumento consecutivo de preços do produto desde maio. Segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, em Mato Grosso do Sul) o gás de cozinha custa em média R$ 75,62, já na Capital, o valor é de R$ 70,52. Confira: jpnews · Gás de cozinha começa semana com alta de 5% no preço

