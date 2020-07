CONSUMO Gás de cozinha ficou 4,4% mais barato na Capital em julho, revela ANP A nível estadual, preço se manteve estável com variação inexpressiva

10 JUL 2020 - 14h:48 Por Marcus Moura/CBN

O preço do gás de cozinha começou o mês de julho mais barato na capital, mesmo após alta praticada pela Petrobras nas refinarias. Na comparação com a última semana de junho, o valor do botijão GLP saiu de R$ 70,49, em média, para R$ 67,43 (-4,4%). Confira: