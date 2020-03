ECONOMIA Gasolina, etanol e diesel registram queda leve no preço Valor cobrado pelo litro do diesel e da gasolina deve sofrer novas reduções

19 MAR 2020 - 18h:32 Por Marcus Moura/CBN

O preço médio da gasolina em Campo Grande registrou a primeira queda em semanas, após o reajuste da alíquota do ICMS (Imposto de Circulação Sobre Mercadorias e Serviços) de 25% para 30%, saindo de R$ 4,466 para R$ 4,424 (-0,9%). O etanol saiu de R$ 3,536 para R$ 3,522 (-0,4%) e o diesel caiu de R$ 3,659 para R$ 3,629 (-0,82%). Os dados são da ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

O valor mais em conta encontrado na Capital foi o praticado no Posto Fenner, localizado na avenida Três Barras, no Tiradentes, a R$ 4,319. Dividem o primeiro lugar no ranking dos mais caros os postos: Sírius, da rua Vitório Zeolla, no Carandá Bosque; Auto Posto Referencia, da avenida Guaicurus, no Jardim Centenário, e o Imperial, da rua Spipe Calarge, no Jardim Tv Morena. Nestes estabelecimentos o litro sai por R$ 4,599.

O litro do etanol mais barato encontrado pela ANP foi o do Comércio de Combustíveis Eirelin na avenida João Lemes de Rezende, no Jardim Itamaracá, a R$ 3,419. Já o mais caro, foi o registrado no Posto Caranda Bosque, na Vitório Zeolla, por R$ 3,699. O diesel mais vantajoso ao motorista foi o encontrado no posto Bonatto, na avenida Guaicurus, no jardim Colibri, por R$ 3,333. O mais ‘salgado’ é o comercializado no Auto Posto Fenner, na avenida Mato Grosso, na Vila Margarida, a R$ 3,888.

Cenário Estadual

Em Mato Grosso do Sul, o preço médio gasolina saiu de R$ 4,741 para R$ 4,735 (-0,13%). O litro mais barato é o vendido na Capital, e o mais caro em Corumbá a R$ 4,9191. O etanol ficou mais caro (+0,29%) passando de R$ 3,740 para R$ 3,751. Campo Grande mais uma vez com litro mais em conta e Três Lagoas com o mais caro a R$ 3,913. A média do diesel saiu de R$ 3,815 para R$ 3,795 (-0,52%). Campo Grande com o litro mais barato e Corumbá com o mais caro (R$ 3,967).

Redução Petrobras

Valendo desde quinta-feira (19), a Petrobras reduziu de novo o preço da gasolina e do diesel, em 12% e 7,5%, respectivamente. Somadas a redução da semana passada, a baixa já chega a 21,5% na gasolina e 14% no diesel. A estatal também reduziu em 5% o preço do GLP (Gás de Cozinha). Todas estas reduções são no preço das refinarias, ou seja, podem demorar um pouco a serem repassadas para o consumidor. Na última semana, houve queda 30% no voluma de abastecimento nos postos em Mato Grosso do Sul.