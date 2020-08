CONSUMO Gasolina fica 3% mais cara em 15 dias na Capital, revela ANP Preço médio do combustível nas bombas passou de R$ 4,12 para R$ 4,25

6 AGO 2020 - 15h:00 Por Marcus Moura/CBN

O preço médio da gasolina teve alta de 3,1% nas bombas no período de duas semanas, revela levantamento realizado pela CBN Campo Grande com dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível). O diesel também teve alta saindo de R$ 3,27, na média, para R$ 3,34 nos postos em Campo Grande, um encarecimento de 2,1%. O etanol manteve estabilidade na casa dos R$ 3,02, em média. Confira: