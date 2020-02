MUDANÇA Gasolina fica R$ 0,24 mais cara a partir de amanhã em MS Alteração da porcentagem do ICMS sobre combustíveis foi publicada no Diário Ofic

11 FEV 2020 - 11h:32 Por Ingrid Rocha/CBN

A gasolina em Mato Grosso do Sul ficará mais cara a partir desta quarta-feira (12). A mudança é referente a alteração da porcentagem do ICMS sobre os combustíveis. A lei referente a decisão foi publicada em novembro do ano passado no Diário Oficial do Estado. Atualmente a porcentagem do ICMS sobre a gasolina e o etanol é de 25%. Com a alteração, a gasolina passa a ser cobrada em 30% e o etanol em 20%. Desta forma, a partir desta quarta-feira (12), a gasolina vai custar R$ 0,24 a mais por litro e o álcool R$ 0,16 a menos. Ouça os detalhes: