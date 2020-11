CBN CONSUMO Gasolina mantém estabilidade e valor médio cobrado nas bombas sobe apenas R$ 0,01 centavo O diesel está sendo vendido a R$ 3,49 em média, revela pesquisa da ANP

10 NOV 2020 - 13h:21 Por Marcus Moura/CBN

A gasolina está com o preço médio estável em Campo Grande. Nas duas últimas semanas o valor cobrado pelo litro do combustível saiu de R$ 4,49 para R$ 4,51 centavos. Os dados são da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) e leva em conta as informações recolhidas em 42 estabelecimentos de campo grande entre os dias 01 e 07 de novembro. Confira: