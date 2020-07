ECONOMIA Gasolina chega aos R$ 4,00 e Petrobras anuncia novo aumento nos preços Último levantamento da ANP mostra que todos os combustíveis ficaram mais caros na Capital e no Estado

1 JUL 2020 - 16h:56 Por Marcus Moura/ CBN

Todos os combustíveis registraram alta em Campo Grande, segundo dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). A gasolina ficou 1% mais cara chegando a custar, em média, R$ 4,00 o litro. O etanol teve a segunda maior alta (1,6%) e agora sai, na média, a R$ 3,11. Já o diesel, teve o maior encarecimento (2,6%) passando a ser vendido a R$ 3,11 nas bombas. A Petrobras anunciou novo reajuste nos valores.

Em Mato Grosso do Sul, os preços também tiveram alta no período de 21 a 27 de junho, em relação a semana anterior. Entretanto, os aumentos foram bem pequenos não chegando nem a 0,5%. A gasolina subiu de R$ 4,23, em média, para R$ 4,25. O etanol saiu de R$ 3,17 para R$ 3,18 e o diesel de R$ 3,22 para R$ 3,25.

Reajuste Petrobras

Começa a valer a partir de amanhã (02) o aumento de 6% no preço do diesel e de 3% no valor da gasolina nas refinarias, conforme decisão da Petrobras. O diesel ficará R$ 0,09 centavos mais caro e a gasolina R$ 0,04 centavos. Este é o segundo reajuste em menos de uma semana e o sétimo reajuste no valor da gasolina desde maio, o que evidencia a recuperação do mercado internacional do petróleo.