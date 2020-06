ECONOMIA Gasolina vendida em MS é a sexta mais cara do Brasil, revela pesquisa Dados da ANP, compilados pela CBN Campo Grande, mostram que o combustível vendido no Estado é mais barato apenas que no Piauí, Pará, Rio de Janeiro, Amazonas e Acre

17 JUN 2020 - 14h:05 Por Marcus Moura/ CBN

A gasolina vendida em Mato Grosso do Sul é a sexta mais cara no ranking entre os estados brasileiros, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, compilados pela CBN Campo Grande. De acordo com o diretor-presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes do Estado, Edson Lazaroto, o frete é um dos principais encarecedores. Confira:

Ranking dos Estados

Unidade Federativa Preço a partir do mais barato 1° Amapá 3,134 2° São Paulo 3,409 3° Goiás 3,467 4° Roraima 3,605 5° Paranaíba 3,716 6° Pernambuco 3,742 7° Paraná 3,802 8° Santa Catarina 3,809 9° Distrito Federal 3,821 10° Espírito Santo 3,880 11° Mato Grosso 3,883 12° Sergipe 3,905 13° Rio Grande do Norte 3,925 14° Maranhão 3,930 15° Rio Grande do Sul 3,932 16° Tocantins 4,065 17° Alagoas 4,093 18° Salvador 4,104 19° Ceará 4,123 20° Minas Gerais 4,130 21° Rondônia 4,130 22° Mato Grosso do Sul 4,150 (6° gasolina mais cara do Brasil) 23° Piauí 4,151 24° Pará 4,217 25° Rio de Janeiro 4,492 26° Amazonas 4,538 27° Acre 4,600

Ranking das Capitais