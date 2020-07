MERCADO Gasolina volta a bater R$ 4 nas bombas, revela pesquisa Em meio ao cenário de altas consecutivas, Petrobras anuncia novo reajuste

4 JUL 2020 - 08h:00 Por Marcelo Marcos

Todos os combustíveis registraram alta em Campo Grande, segundo dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). A gasolina ficou 1% mais cara chegando a custar, em média, R$ 4 o litro. O etanol teve a segunda maior alta (1,6%) e agora sai, na média, a R$ 3. Já o diesel, teve o maior encarecimento (2,6%) passando a ser vendido a R$ 3,11 nas bombas.

A Petrobras anunciou novo reajuste nos valores.

Em Mato Grosso do Sul, os preços também tiveram alta no período de 21 a 27 de junho, em relação à semana anterior. Entretanto, os aumentos foram bem pequenos não chegando nem a 0,5%. A gasolina subiu de R$ 4,23, em média, para R$ 4,25. O etanol saiu de R$ 3,17 para R$ 3,18 e o diesel de R$ 3,22 para R$ 3,25.

Reajuste Petrobras

Está valendo desde a última quinta-feira (2) o aumento de 6% no preço do diesel e de 3% no valor da gasolina nas refinarias, conforme decisão da Petrobras. O diesel ficará R$ 0,09 centavos mais caro e a gasolina R$ 0,04 centavos. Este é o segundo reajuste em menos de uma semana e o sétimo reajuste no valor da gasolina desde maio, o que evidencia a recuperação do mercado internacional do petróleo. O diesel acumula cinco altas consecutivas.

Gás de cozinha

O preço do GLP, o gás de cozinha, também se manteve estável nos dois últimos levantamentos da ANP registrando variação inferior a 0,5%. Na Capital, o valor médio que era de R$ 70,20 passou para R$ 70,49 (+0,4%). No Estado, a média era de R$ 75,60 e chegou a R$ 75, 85.

Gás de cozinha

No ranking estadual, Campo Grande ainda tem a gasolina mais barata do Estado, enquanto Corumbá tem a mais cara. Na capital do pantanal, o litro sai, em média, a R$ 4,50. Três Lagoas tem a terceira gasolina mais cara de MS (R$ 4,29), entre as cidades pesquisadas. No etanol, a Capital mais uma vez registra o menor preço e Nova Andradina o mais alto (R$ 3,27), seguida por Três Lagoas (R$ 3,26). Já quando o assunto é diesel, Três Lagoas tem o maior preço do Estado a R$ 3,36 e Campo Grande o menor. Os nova-andradinenses pagam o preço mais em conta de MS pelo gás de cozinha (R$ 65,45), já os corumbaenses o mais caro (R$ 95).