Gastos da prefeitura na pandemia voltam a ser analisados O prefeito Marquinhos Trad lança edital para investir no centro de belas artes

12 MAI 2020 - 11h:40 Por Guilherme Filho/Isabelly Melo

O prefeito Marquinhos Trad em plena pandemia e com a cidade em estado de calamidade púbica lança edital para investir no centro de belas artes. R$ 3 milhões serão destinados à conclusão do Centro de Belas Artes, isso em pleno combate à Covid-19 e com a calamidade pública decretada. E esses R$ 3 milhões não são necessários para concluir a obra, iniciada na gestão do seu irmão e hoje senador Nelsinho Trad, nos escombros de uma rodoviária.