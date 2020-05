CAGED Geração de emprego tem saldo positivo em 58 municípios do Estado em 2020 Mesmo com crise, saldo da criação de vagas em Mato Grosso do Sul é de mais de 700 vagas, diferente do saldo nacional negativo

30 MAI 2020 - 10h:30 Por Marcus Moura

Enquanto o Brasil fechou 763.232 vagas de trabalho entre janeiro e abril, Mato Grosso do Sul andou na contramão e, mesmo com um resultado com um resultado positivo pequeno, atingiu 734 empregos formais gerados no período, os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

Segundo a análise do secretário de Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck, o número de vagas criadas só não foram maiores devido a pandemia da COVID-19, que fez com que o Estado desacelerasse o ritmo de contratações em março com apenas 78 novas vagas e fechando abril com 6.992 vagas a menos.

A cidade que mais sofreu com a pandemia foi Campo Grande com perda de 3.150 empregos formais. Entretanto, dos 79 municípios, 58 fecharam com saldo positivo em contratações, com destaque para Naviraí (576 novos empregos), Rio Brilhante (484 novos empregos) e Sonora (467 novos empregos) no acumulado de janeiro a abril de 2020.

O comércio foi de longe o setor mais afetado pela pandemia, com 2.644 vagas a menos. Logo em seguida aparece alojamento e alimentação, que perdeu 1.078 vagas, indústria de transformação, com menos 960 vagas. O único setor com saldo positivo foi agropecuária, com 250 novas vagas.

“Existia uma perspectiva significativa de novas contratações para os meses de abril e maio, que não se consolidou por conta da Covid. Para reduzir esse impacto, um dos focos do governo está na manutenção da atividade econômica de setores ligados ao agronegócio e às indústrias que lidam com o mercado externo, atacadistas, supermercados e serviços essenciais, que têm preservado o emprego”, afirmou o secretário Jaime Verruck.

Ainda de acordo com Verruck, a COVID terá um impacto significativo sob o ponto de vista de PIB, e um impacto diferenciado por setores. “No comércio, tivemos um número de demissões significativo e o aumento da informalidade, pois muitos não eram empregados formais. O programa emergencial do governo federal, com a suspensão dos contratos e a redução da jornada de trabalho têm sido importantes”.

PARQUE INDUSTRIAL

A construção do Parque Industrial de Jaraguari deve impulsionar a geração de empregos no Estado até o final do ano. Com investimentos do Governo do Estado, o complexo tem potencial de gerar mais de 1.700 postos de trabalho quando atingir a capacidade máxima de funcionamento no próximo ano.