CBN ECONOMIA Geração de empregos em agosto mostra recuperação da economia, diz Fecomércio No mês, o Estado registrou mais contratações que demissões. O saldo ficou positivo em 2.612 vagas

30 SET 2020 - 17h:56 Por Marcus Moura/CBN

Mato Grosso do Sul registrou a criação de 2.612 vagas de emprego em agosto, segundo dados do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério da Economia. O resultado mostra que a economia do Estado está reagindo afirma a economista da Fecomércio, Daniela Dias. Confira: