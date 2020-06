COMBATE AO CORONAVÍRUS Secretário de Saúde destaca avanço da Covid e recursos para combate Geraldo Rezende afirma que MS está em alerta vermelho e que não vai faltar recursos para combater doença

4 JUN 2020 - 11h:48 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

Mato Grosso do Sul está em alerta vermelho para a Covid-19. A afirmação é do secretário estadual de sáude, Geraldo Resende durante entrevista à CBN Campo Grande nesta quinta-feira (4). O secretário afirmou que a região sul do estado é, nesse momento, é a localização que mais necessita de atenção e que Dourados tem menos de 40 leitos credenciados para atender pacientes com coronavírus. "Se continuarmos nessa escalada, Dourados necessitará de mais leitos, porque os atuais não serão suficientes", destacou. Resende também disse que não está faltando recursos, nem federais e nem estaduais, para combater a doença.