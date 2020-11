SAÚDE MS Geraldo Resende fará reuniões para definir novas medidas contra o avanço da covid-19 Secretário de saúde afirmou já ter conversado com o governador Reinaldo Azambuja sobre estratégias para evitar 2ª onda de casos positivos

25 NOV 2020 - 11h:38 Por Isabelly Melo

Durante a live do Boletim Covid desta quarta-feira (25), o secretário estadual de saúde, Geraldo Resende, disse já ter se dirigido ao governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB) afim de definir novas ações a nível estadual e municipal para evitar uma 2ª onda de casos positivos do novo coronavírus.

Geraldo afirmou que os casos estão aumentando de forma preocupante e que, é dever da população e das autoridades públicas executar ações que coíbam um possível congestionamento dos hospitais que estão atendendo pacientes com covid "Nós vamos ter daqui a pouco, assim que acbar essa live, uma reunião com todos os hospitais públicos e privados da nossa capital, com a presença da secretária de saúde do município. Onde vamos fazer uma leitura do momento aqui na nossa cidade e vamos também adotar medidas que for de responsabilidade do Estado, para junto com os municípios fazermos esse enfrentamento (à covid)" disse Geraldo.

Em duas semanas, Mato Grosso do Sul saiu tinha 206 pessoas internadas com o novo coronavírus, hoje o Estado chega a 356 pessoas internadas, um aumento de 72%.

Últimos dados covid

A Secretária Estadual de Saúde registrou mais 905 novos casos do novo coronavírus, com quatro óbitos. Com a atualização o total de casos notificados chega a 365.204, sendo que outras 1.113 amostras seguem em análise no LACEN/MS.

Dos casos confirmados (94.652) em Mato Grosso do Sul, 84.103 pessoas estão recuperadas e 1.742 morreram desde o início do contágio no Estado. Outros 5.313 casos estão sem encerramento, aguardando atualização dos municípios.