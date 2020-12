ENTREVISTA Gerente Comercial da Enzo Volvo explica vantagens dos motores híbridos Tecnologia inovadora combina economia, cuidados com o meio ambiente e melhor resultado

15 DEZ 2020 - 15h:35 Por Marcus Moura/CBN

Os carros híbridos são automóveis que atuam com dois tipos motores: um movido a combustível, e outro elétrico, que utiliza energia gerada a partir da queima do combustível, o que alinha economia e cuidado com o planeta. Quem dá mais detalhes sobre essa tecnologia inovadora é o gerente comercial da Enzo Volvo, Fernando Racy dos Reis. Confira: