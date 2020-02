POLÍTICA Gerson Claro é o novo líder do governador na ALEMS Com atraso, blocos partidários são formados e definem lideranças

11 FEV 2020 - 13h:13 Por Gabi Couto/CBN/Assessoria de Imprensa

O deputado estadual Gerson Claro (PP) foi indicado o líder do governo na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). Eduardo Rocha (PSDB) será o vice-líder. A oficialização dos nomes aconteceu na manhã desta terça-feira (11), durante a leitura do Expediente.

Em mensagem à Casa de Leis, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) ressaltou a idoneidade moral e a capacidade técnica que os deputados Gerson Claro e Eduardo Rocha possuem para exercerem os cargos.

“Recebi a indicação como missão de defender os projetos importantes para Mato Grosso do Sul. O Governo do Estado deverá manter as medidas para manter o equilíbrio fiscal e as contas em dia. Pretendo desempenhar a função de líder do governo com muita responsabilidade e diálogo”, destacou Gerson.

Formado em História e Direito, Gerson Claro foi diretor da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) e diretor-presidente do Departamento Nacional de Trânsito (Detran-MS). Em sua primeira legislatura, integrou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

BLOCOS

A definição dos blocos e suas lideranças é fundamental para a formação das comissões parlamentares. Os deputados estaduais estão atrasados com o anúncio dos nomes e por isso não há ordem do dia, até a formatação da Comissão de Constituição Justiça e Redação (CCJR). Depois de limparem a pauta no ano passado, não tem projetos para tramitarem até que um grupo de deputados iniciem as atividades de recebimento de propostas apresentadas para encaminhar ao plenário.

Confira os blocos que foram anunciados no final da sessão desta terça-feira:

G-11

Com a entrada de Jamilson Name (Sem Partido) o grupo liderado pelo deputado estadual Londres Machado (PSD) terá como vice-líder Neno Razuk (PTB). Também compõem o grupo os deputados Herculano Borges (SD), Lucas de Lima (SD), João Henrique Catan (PL), Antônio Vaz (Republicanos), Capitão Contar (PSL), Coronel David), Evander Vendramini (PP) e Gerson Claro (PP),

G-8

O número mínimo para a fomatação de um bloco político é oito. Desta vez o antigo G-9 fica com os quatro partidos que não integram os demais grupos. Ficou formado com Lídio Lopes (PATRI), Barbosinha (DEM), Zé Teixeira (DEM), Renato Câmara (MDB), Márcio Fernandes (MDB), Eduardo Rocha (MDB), Pedro Kemp (PT) e Cabo Almi (PT). Este é o único bloco que não teve o anúncio de liderança e nem vice-liderança. O ex-líder, Márcio Fernandes afirmou que não quer permanecer na função porque vai focar os trabalhos na sua pré-candidatura a prefeitura de Campo Grande.

PSDB

Felipe Orro, Marçal Filho, Onevan de Matos, Paulo Corrêa e Professor Rinaldo Modesto compõem o bloco tucano. A liderança será de Rinaldo e a vice de Onevan.