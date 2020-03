AGRONEGÓCIO Gestão é fundamental para sucesso na atividade agropecuária Com palestras e minicursos, encontro que ocorre em abril trata sobre a gestão nas propriedades rurais

11 MAR 2020 - 14h:17 Por Redação/CBN

A produção agropecuária é complexa e dinâmica, por isso, são muitos fatores que contribuem para o sucesso ou fracasso de uma empresa rural. Ter uma gestão eficiente pode ser a chave do sucesso.

A gestão rural se caracteriza por um conjunto de atividades para o melhor planejamento, organização e controle das atividades do ponto de vista técnico e financeiro, auxiliando para a tomada de decisão, de modo que o produtor possa gerenciar as atividades, maximizar a produção, minimizar os custos, na busca de melhores resultados financeiros. Em um setor altamente competitivo, como o agronegócio, boas estratégias e ferramentas conferem o diferencial aos produtores. Portanto, é essencial profissionalizar a administração da propriedade para não ficar atrás da concorrência.

A partir de uma rotina de boa gestão, o produtor se organiza e planeja suas ações definindo a quantidade de capital e a qualidade de seus investimentos com menor chance de falhas e maior produtividade.

O agronegócio tem características e riscos particulares, os quais precisam ser analisados e prevenidos com uma gestão eficiente. Nesse sentido, os principais pontos de atenção envolvem a gestão de pessoas, logística de transporte e armazenagem e, principalmente, o controle rígido das finanças do negócio.

Profissionalizar a gestão de uma propriedade rural é um caminho sem volta, que, uma vez iniciado, deve ser contínuo e aperfeiçoado, sob risco de perder todo o trabalho realizado até ali.

De acordo com Rodrigo Patussi, Coordenador Geral da Terra Desenvolvimento Agropecuário, entre várias ações, uma boa gestão envolve manter colaboradores motivados e comprometidos e o estabelecimento de metas e controles para seu negócio. “À partir do momento que uma meta é definida, é possível avaliar o quão distante se encontra da meta e definir estratégias para alcançá-la”, explica.

Acreditando que as propriedade rurais devem aumentar seu lucro a cada dia, construir uma equipe realizadora e ter todos os números na mão, a Terra Desenvolvimento Agropecuário, empresa especializada em assessoria, desenvolve e aplica um sistema gerencial voltado aos resultados com foco na ampliação da gerenciabilidade e lucros de empresas agropecuárias.

E toda a metodologia da empresa estará disponível no 2º Encontro de Gestores, que será realizado nos dias 7 e 8 de abril, evento destinado ao público da pecuária e agricultura que reúne em dois dias, produtores, professores, pesquisadores, estudantes e representantes de empresas e agropecuárias do Brasil e América Latina.

Seu roteiro inclui apresentação de métricas, resultados da safra, casos de sucesso e estudo de casos. Serão 8 palestras dinâmicas com grandes nomes do agro nacional, além de 6 minicursos e exposição de stands de empresas parceiras, apresentando novas tecnologias e oportunizando conhecimento, relacionamento e confraternização.

Ainda de acordo com Patussi, essa ação é um grande benchmarking do agro, cujo objetivo “é despertar sensações e criar conexões conscientes e inconscientes, que serão cruciais para que o profissonal tome sempre a decisão correta no dia a dia de seu negócio”.

Encontro de Gestores

Data: 7 e 8 de abril

Local: Centro de Eventos Bosque Expo – Shopping Bosque dos Ipês – Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Parque dos Novos Estados, Campo Grande – MS.

Horário: 8h às 18h

As inscrições devem ser feitas através do site.