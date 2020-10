CBN AGRO Gestão reprodutiva associada ao melhoramento genético é estratégia econômica Eder Campos entrevistou o médico veterinário e consultor técnico, Marcio Ribeiro

24 OUT 2020 - 09h:41 Por Eder Campos/Ingrid Rocha

Evoluir no melhoramento genético do rebanho influencia não só no meio produtivo, mas também para o consumidor final. Eder Campos conversou com Marcio Ribeiro Silva, médico veterinário/consultor técnico, no CBN Agro deste sábado (24). Confira: