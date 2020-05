CBN AGRO Gestão rural deve crescer ainda mais após crise com a pandemia do coronavírus Setor agro já alinha produtividade com práticas de inovação

16 MAI 2020 - 12h:29 Por Redação/CBN

Rodrigo Paniago e Eder Campos nos estúdios da Rádio CBN Campo Grande - Foto: Thais Cintra/CBN O Consultor Rodrigo Paniago, da Boviplan, entrevistado do CBN Agro deste sábado (16), afirmou que o campo é conectado em tecnologias e que é fundamental os setores da agroindústria se manterem alinhados com as demanadas de produção. O setor rural brasileiro que já vinha aderindo às inovações para aumento de produtividade, irá se adaptar ao novo modelo econômico imposto pelo coronavírus.

