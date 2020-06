OPINIÃO CBN Gestores tem que retomar debate sobre prevenção contra Covid Aumento do número de casos depois da flexibilização deve ser avaliado em conjunto por prefeitos e pelo governo do Estado

29 JUN 2020 - 11h:56 Por Guilherme Filho/Isabelly Melo

A partir da retomada da atividade econômica nas cidades, houve também o aumento do número de casos. A necessidade de voltar a adotar restrições vem sendo apontada por técnicos, mas há resistência dos prefeitos, em função da campanha eleitoral inclusive.

É importante decidir se fecha ou abre com base no que dizem os técnicos, numa conversa transparente, aberta e clara. A sociedade precisa estar orientada e esclarecida sob pena de agravamento do problema.