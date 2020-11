ELEIÇÕES 2020 Gilberto Garcia é reeleito com 47,70% dos votos em Nova Andradina Prefeito foi eleito em 2008, 2016 e assumirá novamente a prefeitura municipal

15 NOV 2020 - 22h:12 Por Beatriz Magalhães/CBN

O prefeito de Nova Andradina, Gilberto Garcia (PL) foi reeleito com 11.139 votos, representando 47,70% do total. Gilberto foi eleito em 2008 no município, 2016 e foi reeleito em 2020, entrando agora no terceiro mandato. Em segundo lugar ficou o ex-prefeito Roberto Hashioka (PSDB).

Dr. Omar (PSL) ficou com 6,69% dos votos, em seguida Professor Tadao (PT) ficou com 3,43%, e Engenheiro Moammar (AVANTE) conquistou 2,60% dos votos.