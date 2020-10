CBN CULTURAL Gilson Espíndola pretende trabalhar com o novo DVD no pós-pandemia Artista gravou o trabalho em 2019 e lançou recentemente

9 OUT 2020 - 11h:00 Por Ingrid Rocha/CBN

O cantor e compositor Gilson Espíndola lançou recentemente o DVD “Dois Caminhos – 40 anos de música”. A gravação aconteceu em 2019. O artista pretende trabalhar com essa produção no pós-pandemia, além de investir no mundo digital. Em entrevista à CBN Campo Grande, Gilson falou sobre a história da família Espíndola com Mato Grosso do Sul e a atual situação do Pantanal. Confira o CBN Cultural: