CAMPO GRANDE Gincana do Caminhoneiro acontece neste final de semana na capital Além da competição, tem ações preventivas para identificar doenças silenciosas e orientações sobre coronavírus

2 OUT 2020 - 10h:31 Por Ingrid Rocha/CBN

A 29ª edição da Gincana do Caminhoneiro acontece neste final de semana em Campo Grande. Os motoristas podem participar de ações preventivas para identificar doenças silenciosas e também receber orientações para evitar o contágio e disseminação do novo coronavírus. No local, medidas de segurança e higiene serão adotadas e uso de máscara e distanciamento social será obrigatório, segundo organização. Na oportunidade, o motorista que tiver o melhor tempo no percurso da gincana, participa da terceira semifinal da temporada, que acontece em novembro. O prêmio final do concurso é de um caminhão 0 km. Ouça os detalhes: