Go tap chega em Campo Grande para inovar na área de delivery App traz vários diferenciais como compra em grupo e já esta disponível para download

15 FEV 2020 - 11h:36 Por Redação/CBN

Em entrevista ao José Marques, o engenheiro da computação e idealizador do Go tap, Alexandre Correa Cruz, conta os diferenciais do aplicativo. Com o slogan "Vamos todos comer juntos" o APP vai ajudar a erradicar a fome no mundo com o CARE. Confira: