VIAGEM DE SABORES Gogosi, o sonho da Transilvânia A receita é da Dona Maria Catean, matriarca da família que produz queijos e vendem numa loja local na Transilvânia

20 AGO 2020 - 10h:12 Por Paulo Machado/Isabelly Melo

Esta semana de andanças e descobertas de novos sabores na Romênia. Você já ouviu falar do Gogosi (fala-se gogôshi). É o sonho da Transilvânia, ou Bola de Berlim, como chamam os portugueses.

A receita é da Dona Maria Catean, matriarca da família que produz queijos e vendem numa loja local na Transilvânia. Dona Maria com grande simpatia nos contou que, do alto de seus 85 anos recebe familiares e amigos com muita alegria e deliciosos doces caseiros.

Gogosi (sonho)

1 Kg de farinha de trigo

50 g de fermento p/ pão

4 gemas

1 pitada de sal

2 col. de sopa de açúcar

100 g de manteiga sem sal

250 ml Leite

800 ml de óleo de girassol



Modo:

Faça uma massa com todos os ingredientes (exceto o óleo) até que fique com uma consistência homogênea mas fluiída, se estiver muito seca acrescente mais leite, e depois deixe descansar, abra, em bolinhas (com a ajuda de um copo, e depois de meia hora para crescer mais um pouco), frite numa panela com óleo.

Obs: Você atingirá o ponto da massa correto quando ela estiver mais macia. Dica da Dona Maria: você pode rechear com queijo da @fermacatean ou geleia caseira de frutas vermelhas. Apure os sentidos e bom apetite.