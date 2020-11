RECUPERAÇÃO INFRAESTRUTURA Govenos do Estado e Federal vão construir 16 pontes de concreto no pantanal Construções substituirão estruturas de madeira que foram consumidas pelo fogo durante incêndios florestais

2 NOV 2020 - 09h:52 Por Marcus Moura/CBN

Os governos do estado e federal vão construir 16 pontes de concreto no pantanal para substituir estruturas que foram queimadas nos incêndios florestais que atingiram o bioma. Todas as construções serão no município de Corumbá. O investimento para concretização dos projetos é de cerca de R$ 10 milhões. Confira: