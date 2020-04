EFEITO CORONA Governador defende isolamento e mantém investimentos Reinaldo Azambuja disse à rádio CBN que a saúde das pessoas é prioridade nesse momento

1 ABR 2020 - 13h:28 Por Ginez Cesar/CBN

Em entrevista à rádio CBN Campo Grande nessa quarta-feira (01), o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja afirmou que a preocupação econômica e financeira é grande por conta do novo Coronavírus, mas que no momento a prioridade é a saúde das pessoas. "Todas as decisões e ações do governo estão embasadas no que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde", disse o governador ao anunciar que as aulas na rede estadual de ensino continuarão suspensas até o início de maio. Azambuja também destacou que o cronograma de investimentos no estado está mantido, mesmo com a queda na arrecadação estadual. Também destacou que saúde financeira do estado também depende das medidas federais que, apesar de anunciadas, estão demorando para chegar nos estados e municípios. Confira a entrevista: