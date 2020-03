BRASÍLIA Governador do DF decide reabrir parte do comércio Mais da metade das pessoas infectadas pelo coronavírus no DF estão recuperadas

28 MAR 2020 - 12h:08 Por Gabi Couto/Márcia Paravizzi/CBN

Governador Ibaneis Rocha - Divulgação Decreto assinado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), diz que lojas de conveniência e minimercados em postos de combustíveis poderão abrir. Boletim mais recente da Secretária da Saúde mostra que 240 pessoas estão com a Covid19 no Distrito Federal.



