SEGURANÇA Governador volta a cobrar presença federal nas fronteiras Segundo Azambuja, Estado já faz sua parte, mas falta participação da União

27 JAN 2020 - 12h:28 Por Gabi Couto / CBN / Assessoria de Imprensa

Nesta segunda-feira, durante a entrega de 43 caminhonetes e 3 ônibus no Comando Geral Da Polícia Militar De Mato Grosso Do Sul, o governador Reinaldo Azambuja, destacou a importância de contar com mais apoio do governo federal. A prioridade para ele é a criação do núcleo de inteligência de fronteiras. Confira...

Ao cobrar uma maior presença das forças de segurança federais, o governador explicou que o reforço beneficiaria todos os estados brasileiros, impedindo a chegada de drogas e armas. “O governo federal tem que fazer sua parte. Ele precisa estar presente, com mais policiais federais, mais policiais rodoviários federais, mais presença da força nacional de segurança na região de fronteira. É um pedido que eu tenho reiterado. Qualquer país do mundo cuida das suas fronteiras. Cuida com a presença policial. É por lá que entram drogas e armas que acabam chegando a todos os estados do Brasil”, disse.